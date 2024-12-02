По его словам, линия прекращения огня означает, что Россия будет продолжать контролировать все оккупированные территории, но Украина не должна отказываться от них навсегда. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Tagesschau.

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Каким Столтенберг видит окончание войны в Украине

Бывший генсек НАТО и будущий председатель Мюнхенской конференции по безопасности Йенс Столтенберг заявил, что Киеву важно получить гарантии безопасности в обмен на временную передачу территории. По его словам, это может быть членство в НАТО, но существуют и "другие способы вооружить и поддержать украинцев".

В то же время Столтенберг также поддержал требование Зеленского не отдавать России никаких территорий в случае прекращения огня. Однако пока, по словам экс-генсека НАТО, это маловероятно, учитывая военную ситуацию в Украине.

Нам нужна линия прекращения огня, и, конечно, в идеале эта линия должна включать все территории, которые сейчас контролирует Россия. Однако мы видим, что это необязательно реалистично в ближайшем будущем,

– говорит Столтенберг.

Ранее он также назвал ключевую ошибку НАТО относительно войны в Украине. По мнению Столтенберга, ею является непредоставление Украине значительной военной поддержки.