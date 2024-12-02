За його словами, лінія припинення вогню означає, що Росія продовжуватиме контролювати всі окуповані території, але Україна не повинна відмовлятися від них назавжди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Tagesschau.

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Яким Столтенберг бачить закінчення війни в Україні

Колишній генсек НАТО та майбутній голова Мюнхенської безпекової конференції Єнс Столтенберг заявив, що Києву важливо отримати гарантії безпеки в обмін на тимчасову передачу території. За його словами, це може бути членство в НАТО, але існують й "інші способи озброїти та підтримати українців".

Водночас Столтенберг також підтримав вимогу Зеленського не віддавати Росії жодних територій у випадку припинення вогню. Проте наразі, за словами ексгенсека НАТО, це є малоймовірним з огляду на військову ситуацію в Україні.

Нам потрібна лінія припинення вогню, і, звичайно, в ідеалі ця лінія повинна включати всі території, які зараз контролює Росія. Однак ми бачимо, що це необов'язково реалістично в найближчому майбутньому,

– каже Столтенберг.

Раніше він також назвав ключову помилку НАТО щодо війни в Україні. На думку Столтенберга, нею є ненадання Україні значної військової підтримки.