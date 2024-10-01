Рютте официально стал генсеком НАТО: в речи он назвал Украину главным приоритетом

Поддержка Украины и обеспечение условий для ее победы будет оставаться ключевым приоритетом для нового Генерального секретаря НАТО. Не менее важным является укрепление трансатлантических связей и глобального партнерства в решении вопросов безопасности.

Такое заявление перед церемонией принятия полномочий в штаб-квартире НАТО в Брюсселе во вторник, 1 октября, сделал Марк Рютте, пишет 24 Канал. Он пообещал, что на новой должности будет добиваться выполнения обязательств, данных Киеву со стороны Альянса.

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Что Рютте заявил об Украине в речи

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг покинул свой пост и передал исполнение обязанностей Марку Рютте. Столтенберг поздравил Рютте на новой должности и заявил, что с ним "НАТО будет в надежных руках".

Приоритеты, которые мы будем продвигать в будущем это Украина. Мы должны обеспечить, чтобы Украина победила как суверенное независимое демократическое государство. Безусловно, это наша система сдерживания и обороны. Мы должны увеличить уровень нашей коллективной обороны, и вы так много для этого сделали. И, безусловно, это глобальное партнерство НАТО, его расширение и углубление, чтобы оно отвечало на проявления опасности в мире,

– подчеркнул новоизбранный Генсек.

В то же время Рютте перечислил три основных вопроса в своей работе в будущем, среди которых он назвал приближение Украины к членству в НАТО, поскольку ее место "в Альянсе". По его словам, в Европе не может быть долговременной безопасности без сильной, независимой Украины.

Как сказал чиновник, из личного опыта, в частности после сбития рейса MH17 в 2014 году, ему известно, что война на территории нашего государства не ограничивается линией фронта. Поэтому союзники Киева обязаны выполнить свою часть работы. В частности, выполнить обязательства, данные Украине на саммите в Вашингтоне.

Генсек также сказал, что не обеспокоен возможным влиянием результатов выборов президента Соединенных Штатов на единство Североатлантического альянса и, в частности, на его способность поддерживать наше государство.

"Я очень хорошо знаю обоих кандидатов. Я четыре года работал с Дональдом Трампом. Он подталкивал нас тратить больше (на оборону – 24 Канал), и он достиг (этого – 24 канал). Потому что на данный момент на самом деле мы находимся на значительно более высоком уровне расходов, чем когда он занял должность в начале 2017 года", – отметил он.

Напомним, что Рютте был официально утвержден на должность генерального секретаря НАТО в июне этого года. Известно, что его кандидатуру одобрили послы всех 32 государств-членов Альянса.