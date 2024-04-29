Столтенберг позвал Зеленского на саммит НАТО и ответил, получит ли Украина там приглашение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил украинского президента Владимира Зеленского на саммит НАТО. В то же время отметил, что приглашения Украине на вступление в НАТО во время саммита не следует ждать.

Об этом генсек рассказал сегодня, 29 апреля в Киеве. Он отметил, что Украина вступит в НАТО, когда для этого будет удачное время.

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Приглашения на саммите не будет

"Когда время будет правильным, Украина станет членом НАТО сразу. Я очень жду день, когда украинский флаг замаячит над штаб-квартирой НАТО", – отметил Йенс Столтенберг.

Украина станет НАТО, когда наступит время

Генсек заметил, что считает необходимым наличие серьезных многолетних финансовых обязательств между Украиной и странами НАТО.

"Чтобы продемонстрировать, что наша поддержка Украины не краткосрочная, но длинная и предсказуемая. Москва должна понять, что они не могут победить и не могут переждать. Украине есть место в НАТО. Украина станет членом НАТО", – подчеркнул он.