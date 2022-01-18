Столтенберг пригласил Россию на новую "серию встреч"

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пригласил всех участников Совета Россия – НАТО на серию встреч. Хочет обсудить с ними вопросы европейской безопасности.

Члены Совета Россия – НАТО готовы встретиться снова. Об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом.

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Какова цель встреч

По словам генсека, хотят выдвинуть конкретные предложения и добиваться конструктивных результатов. Союзники готовы рассмотреть, как можно укрепить военные и гражданские линии связи на линии Россия – НАТО.

Мы также призываем Россию отменить свое решение о расторжении дипломатических отношений с НАТО.

– добавил Столтенберг.

Компромисса по основным принципам не будет

В НАТО готовы обсуждать конкретные предложения по уменьшению рисков и повышению прозрачности военной деятельности. Могут поднять тему контроля над вооружениями.

Подчеркнули, что Россию выслушают. Однако НАТО не пойдет на компромисс по основным принципам. В частности, право каждой нации выбирать свой путь и возможность НАТО защищать союзников.

Что этому предшествовало

Москва выдвинула НАТО свои гарантии безопасности. В частности, Россия нагло требует, чтобы Украину не принимали в Альянс.

Эти "гарантии" обсуждались в форматах Россия – США, Россия – НАТО, Россия – ОБСЕ в начале 2022 года.

В результате Россия говорит, что ее не понимают. Запад отмечает, что никто не может диктовать условия и подвергать сомнению политику открытых дверей НАТО.

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