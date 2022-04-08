Столтенберг призвал предотвратить эскалацию, потому что конфликт может разрастись
8 апреля 2022 , 08:08Читати новину українською
Генсек НАТО Йенс Столтенберг провел пресс-конференцию после встречи глав МИД стран-членов Альянса. Темой стала конечно же война в Украине.
Столтенберг подчеркнул, что не надо допускать эскалации войны в Украине. Ведь она может пойти дальше, передает 24 канал.
К теме Путин не оставил свою первоочередную цель – захватить Украину, – Столтенберг
Мы сейчас должны не допустить эскалацию. Мы направили свои усилия на это. Мы сохраняем единство и укрепляем позиции на восточном фланге,
– заявил генсек НАТО.
Также он ранее предполагал, что война может продолжаться несколько лет.
Вас может заинтересовать мнение Курта Волкера о ситуации: смотрите видео