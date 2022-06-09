Столтенберг отменил визит в Германию по болезни

В Германии он должен был встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем и министершей обороны Кристиной Ламбрехт. Впрочем, Столтенберг был вынужден отменить визит по болезни.

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Ему поставили диагноз – опоясывающий лишай, это вирусное заболевание, вызывающее сыпь. Эта болезнь может возникнуть после заражения COVID-19. Столтенберг перенес коронавирус в середине мая.

Сейчас генеральный секретарь НАТО работает из дома. Переговоры пройдут также дистанционно.

Генеральный секретарь проведет свой планируемый визит в Германию (и Румынию) дистанционно, а не лично. У него диагностирован опоясывающий лишай, который может возникнуть после COVID-19, и он работает дома,

– говорится в сообщении.

О чем должны говорить лидеры:

подготовка к саммиту НАТО в Мадриде в конце июня

обсуждение усиления восточного фланга НАТО

новая стратегическая концепция НАТО

вступление Финляндии и Швеции в НАТО

По мнению правительства Германии, в центре внимания должны быть последствия российской захватнической войны в Украине на евроатлантическую безопасность.

Шольц говорил с Путиным: реакция Дуды

Лидеры Германии и Франции поддерживают связь с российским президентом. Недавно французский президент сделал резонансное заявление – сказал, что Россию не следует унижать сейчас , чтобы впоследствии вывести из изоляции. После этого посыпалась критика.

Шольц оправдал свои звонки Путину тем, что пытается донести российскому диктатору, что стратегия нападения на Украину не сработает. По словам немецкого канцлера, он пытается объяснить Путину, что Россия не сможет аннексировать украинскую территорию и навязать свой мир.

Польский президент Анджей Дуда, активно поддерживающий Украину, раскритиковал лидеров Германии и Франции за звонки российскому диктатору во время войны в Украине. Дуда уверен, что разговоры ни к чему не приведут. Кроме того, он провел историческую параллель и заявил, что немецкому диктатору Адольфу Гитлеру никто не звонил по телефону и не думал о том, как тому сохранить лицо.

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