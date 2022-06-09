Столтенберг скасував візит до Німеччини через хворобу

У Німеччині він мав зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і міністеркою оборони Крістіною Ламбрехт. Втім, Столтенберг був змушений скасувати візит через хворобу.

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Йому поставили діагноз – оперізувальний лишай, це вірусне захворювання, яке викликає висипання. Ця хвороба може виникнути після зараження COVID-19. Столтенберг переніс коронавірус в середині травня.

Тож зараз генеральний секретар НАТО працює з дому. Переговори пройдуть також дистанційно.

Генеральний секретар проведе свій запланований візит до Німеччини (і Румунії) дистанційно, а не особисто. У нього діагностовано оперізувальний лишай, який може виникнути після COVID-19, і він працює вдома,

– йдеться у повідомленні.

Про що мають говорити лідери:

підготовка до саміту НАТО в Мадриді наприкінці червня

обговорення щодо посилення східного флангу НАТО

нова стратегічна концепція НАТО

вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

На думку уряду Німеччини, у центрі уваги також мають бути наслідки російської загарбницької війни в Україні на євроатлантичну безпеку.

Шольц говорив з Путіним: реакція Дуди

Лідери Німеччини та Франції підтримують зв'язок з російським президентом. Нещодавно французький президент зробив резонансну заяву – сказав, що Росію не слід принижувати зараз, щоб згодом вивести з ізоляції. Після цього посипалася критика.

Натомість Шольц виправдав свої дзвінки Путіну тим, що намагається донести російському диктатору, що стратегія нападу на Україну не спрацює. За словами німецького канцлера, він намагається пояснити Путіну, що Росія не зможе анексувати українську територію та нав'язати свій мир.

Польський президент Анджей Дуда, який активно підтримує Україну, розкритикував лідерів Німеччини та Франції за дзвінки російському диктатору під час війни в Україні. Дуда впевнений, що розмови ні до чого не приведуть. Крім того, він провів історичну паралель та заявив, що німецькому диктатору Адольфу Гітлеру ніхто не телефонував та не думав про те, як тому зберегти обличчя.

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