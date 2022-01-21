Столтенберга, полномочия которого истекают осенью, просят остаться генсеком НАТО

Действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга просят остаться на посту на более длительный срок. Его полномочия истекают 1 октября 2022 года.

Соответствующую информацию уже подтвердили в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.

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В свою очередь глава норвежской исследовательской группы NUPI по вопросам безопасности и обороны Карстен Фриис пояснил, что согласовать вопрос нового генсека для 30 стран-членов проблематично.

Этот вопрос может стать тем, на которое они (государства НАТО – 24 канал) сейчас не хотят тратить внутреннюю политическую энергию. Возможно, проще уговорить Столтенберга побыть генеральным секретарем еще некоторое время,

– отметил он.

Следовательно, политика остаться на посту просит ряд ведущих стран, среди которых США и Германия.

Столтенберг на посту генсека НАТО

Йенс Столтенберг занимает пост генерального секретаря Альянса с 1 октября 2014 года.

Его мандат продлевали дважды, а пришел он на смену датчанину Андерсу Фогу Расмуссену.

Интересно, что до этого генсек НАТО занимал пост главы норвежского правительства.

В декабре 2021 года Йенс Столтенберг заявил, что претендует на пост главы Центрального Банка Норвегии. Однако если выберут его кандидатуру, он не сможет приступить к работе, пока не закончится мандат в НАТО.