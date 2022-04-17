Сторонники путинского режима создают нарративы о "слабом НАТО"
Источник:Центр противодействия дезинформации
Сторонники путинского режима создают совершенно нелепые и странные нарративы о якобы "слабом НАТО".
Пропагандисты распространяют новые фейки о том, якобы Альянс не готов к войне и уже исчерпал свои вооруженные и финансовые возможности.
К слову Оружие предоставят, но вопрос в темпах, – Арестович о задержке поставок с Запада
С чем связана истерия пропагандистов
Дело в том, что 13 апреля президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи для Украины. А именно о поставках тяжелого вооружения Украине.
Все из-за обострения военной ситуации. В общей сложности помощь окажут на сумму 800 миллионов долларов. Это же подтвердили в CNN.
Важно! Подразделение украинских военных срочно нуждается в внедорожниках, чтобы давать отпор врагам. Парни в бою потеряли часть снаряжения. Волонтеры, среди которых журналистка 24 канала, организовали сбор денег:
Моно: 5375414110443750
Paypal: vyatkinaangelina@gmail.com
Больше реквизитов и информации по ссылке.