Сторонники Саакашвили разбили палатки под тюрьмой: властям объявили ультиматум

В Грузии сотни людей пришли поддержать Саакашвили к стенам тюрьмы, в которой он находится. Небольшая группа даже разбила там палатки и осталась ночевать. Соратники политика объявили властям страны ультиматум.

Протестующие требуют, чтобы Саакашвили, который голодает за решеткой уже более месяца, перевели в частную клинику. 6 ноября акцию под тюрьмой №12 посетили несколько тысяч человек.

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Оппозиция огласила ультиматум власти

К митингующим обратился, в частности, Ника Мелия – соратник Саакашвили и лидер Единого национального движения. Он заявил, что оппозиция дает действующей власти сутки, чтобы перевести заключенного политика в гражданскую клинику. Иначе – масштабный митинг.

Даем властям 24 часа, чтобы перевести Саакашвили в гражданскую больницу. Если этого не произойдет, в 20:00 в понедельник, 8 ноября, соберемся на площади Свободы,

– анонсировал Мелия.

Кроме того, протестующие также призвали провести внеочередные выборы в парламент. Как пояснил Мелия, если власти не выполнят этот ультиматум, 8 ноября оппозиция также намерена объявить и другие требования и план своих дальнейших действий.



Мелия обратился к протестующим / Фото Мзии Саганелидзе

Есть задержанные

Как сообщил "Первый канал", правоохранители задержали двух протестующих. По данным СМИ, они обругали власть, в частности – основателя "Грузинской мечты" и премьер-министра страны. В полиции утверждают, что эти люди находились в состоянии алкогольного опьянения и оскорбляли других.

Один из участников акции умер

Известно, что во время акции у одного из протестующих произошел сердечный приступ. Спасти мужчину, к сожалению, не удалось. Как утверждают местные журналисты, митингующим пришлось везти его в больницу на своем автомобиле, ведь карета скорой очень долго не приезжала на вызов.

Люди разбили палатки и остаются на ночь

По информации издания "Новости-Грузия", часть митингующих не намерена расходиться домой. Они начали обустраивать палаточный городок прямо возле центрального входа в тюрьму. Сторонники Саакашвили планируют оставаться там, пока политика не госпитализируют.



Поклонники Саакашвили разбили палатки под тюрьмой / Фото Давида Мхетлидзе



Митингующие остаются ночевать под тюрьмой / Фото "Новости-Грузия"

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