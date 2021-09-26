Сторонников Путина прижмут: США могут увеличить помощь Украине

Конгресс США порадовал новыми поправками к оборонному бюджету на следующий 2022 год. В этот раз –больше американских войск на восточном фланге НАТО, санкции против "Северного потока-2", увеличение военной помощи Украине и санкции против путинского окружения.

Во время выступления на Генассамблее ООН Джо Байден заявил, что США стремятся покончить с эпохой безжалостных войн. Потому переключаются полностью на дипломатическую работу.

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Однако многие за этими словами не услышали главного посыла этого месседжа – сдержать агрессивные авторитарные режимы дипломатически можно только при условии мощнейшей военной поддержки за спиной. Байден призвал усилить НАТО и создавать новые региональные оборонные союзы.

Кроме того, Байден заверил, что США используют любые методы, если более крупные державы будут пытаться доминировать над более слабыми, развязывая на их территории войны.

Конгресс США продемонстрировал как именно эти месседжи могут отразиться на Украине и России, где Кремль 8 год ведет войну.

Поправки к проекту вселяют надежду

Процедурный комитет Палаты представителей США одобрил ряд поправок к проекту оборонного бюджета на 2022 год. И они действительно вселяют надежду.

В первую очередь, согласно поправкам, главы Пентагона и Госдепа обязаны представить детальный отчет о том, какие риски создаёт для Украины, европейских партнеров и НАТО российский проект "Северный поток-2".

Пока это будет делаться конгрессмены обязывают президента Джо Байдена ввести санкции против всех компаний и лиц, причастных к планированию и строительству трубопровода и его вводу в эксплуатацию.

Проще говоря, санкции заденут всех, кто возьмется за сертификацию, проверку и страхование "СП-2". А без всего этого запустить трубу Кремля просто невозможно.

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Еще одна поправка, которую поддержали конгрессмены, предлагает запретить американским гражданам покупать или продавать российские государственные облигации на первичном и вторичном рынках. А это значит, что Россия попросту не сможет обслуживать свой внешний долг или занимать у кого-то деньги.

Конгрессмены предложили "прижать" путинскую верхушку

Дальше конгрессмены предлагают наконец прижать к стенке всю путинскую верхушку. Двухпартийная группа конгрессменов требует, чтобы Белый дом определил, следует ли ввести персональные санкции против 35 российских чиновников, бизнесменов и сотрудников СМИ.

Ровно этот же список команда Алексея Навального передала США еще в январе 2021 года. И вот у конгрессменов наконец дошли до него руки.

В этот список включили премьер-министра России Михаила Мишустина, пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, олигархов Романа Абрамовича и Олега Дерипаску, а также:

главу "Газпрома" Алексея Миллера;

главу "Роснефти" Игоря Сечина;

знатных пропагандистов Владимира Соловьева, Константина Эрнста и Маргариту Симоньян.

Дальше еще интереснее. США активно закупает титан у России и Китая для нужд своего оборонно-промышленного комплекса. Но конгрессмены предлагают отныне покупать тот самый титан в Украины, чтобы со временем полностью отказаться от российского и китайского.

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Количество военных США увеличат

Кроме того, теперь в проект оборонного бюджета заложена и еще один важнейший пункт – конгрессмены требуют увеличить количество американских военных на восточном фланге НАТО, в:

Польше;

Румынии;

странах Балтии.



Действия США могут приструнить Путина / Фото Getty Images

Это позволит приструнить Путина в его маниакальных намерениях нападать на своих соседей.

Наконец, как мне кажется, самое главное – конгрессмены закладывают еще 300 миллионов долларов помощи в области безопасности Украины, а также снова настаивают на том, чтобы США всё же помогли Украине создать собственный противоракетный купол.

Конечно, за окончательный проект оборонного бюджета США еще должны проголосовать в Палате представителей и Сенате. Но двухпартийная поддержка поправок в поддержку Украины на уровне комитетов, вселяет надежду, что они будут поддержаны и под куполом Капитолия.

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