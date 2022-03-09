В сторону Мариуполя двигается большая колонна техники орков
9 марта 2022 , 15:32Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Последний блокпост"
За Мариуполь ведутся ожесточенные бои. В сторону города двигается большая колонна техники врага.
Мариуполь является одним из самых горячих направлений борьбы. В городе гуманитарная катастрофа для врага стратегически важно его захватить.
К теме Из Мариуполя согласовали гуманитарный коридор: сколько будет длиться режим тишины
Очевидцы сняли на видео колонну вражеской техники, которая направляется в сторону города. Там можно увидеть танки, боевые и грузовые машины.
Колонна движется вероятно к Мариуполю: смотрите видео
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!
Вас может успокоить, что оккупанты паникуют и несут потери: смотрите видео