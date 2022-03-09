В сторону Мариуполя двигается большая колонна техники орков

За Мариуполь ведутся ожесточенные бои. В сторону города двигается большая колонна техники врага.

Мариуполь является одним из самых горячих направлений борьбы. В городе гуманитарная катастрофа для врага стратегически важно его захватить.

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Очевидцы сняли на видео колонну вражеской техники, которая направляется в сторону города. Там можно увидеть танки, боевые и грузовые машины.

Колонна движется вероятно к Мариуполю: смотрите видео

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