"В сторону здравого смысла": список профессий для военнообязанных женщин обещают сократить

В Минобороны готовы сократить перечень профессий, представительницы которых должны встать на воинский учет. В парламенте говорят, что не все специальности, которые есть в списке, могут понадобиться Вооруженным силам.

Об этом написал депутат от фракции "Слуга народа" и глава комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич. Этот вопрос он обсудил с министром обороны Алексеем Резниковым.

К теме Женщины – на воинский учет: как отреагировали украинки в соцсетях

Есть профессии, которые действительно не понадобятся ВСУ

Пришли к согласию, что перечень будет пересмотрен в сторону уменьшения и здравого смысла, потому что там есть профессии, которые действительно не понадобятся вооруженным силам и другим военным формированиям,

– написал Завитневич.

Нардеп призвал не сеять панику

Нардеп согласился, что пока что список действительно велик. Также Завитневич заверил: паниковать не следует, ведь воинский учет не означает срочной службы.

Военнообязанными представительницы определенных специальностей и профессий становятся только в военное время. Сейчас должны встать на воинский учет в своих военкоматах,

– пояснил председатель профильного комитета.

Постановка на учет будет происходить постепенно

Весной ВРУ приняла "Закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов выполнения воинской обязанности и ведения воинского учета". Норма была и раньше, однако перечень этот определял Кабмин. Согласно закону, перечень будет определять теперь Минобороны.

Заместитель министра обороны Анна Маляр в соцсетях тоже сообщила, что постановка на учет будет происходить постепенно и планово.

Процесс постановки на воинский учет женщин, определенный законом, будет проводиться территориальными центрами комплектования и социальной поддержки постепенно, согласно готовности нормативно-правовой базы, с учетом особенностей переходного периода,

– написала Маляр.

Она отметила, что до конца 2022 года в Генштабе ВСУ проведут анализ изменений количества военнообязанных-женщин, состоящих на воинском учете.

Стоит прочитать Если будет угроза, то ВСУ могут стрелять в ответ, – Залужный о режиме тишины

Что известно о воинском учете женщин в Украине: главное

В течение 2022 года женщинам в возрасте до 60 лет из определенного законом перечня профессий нужно будет встать на воинский учет.

Чтобы это сделать, нужно подготовить ряд документов: заявление о постановке на воинский учет, паспорт, идентификационный код, военно-учетный документ, свидетельство о рождении детей, если есть.

Если женщина-работница не станет на учет, то будет платить штраф 850 – 1700 гривен, а ее руководитель на работе – 5100 – 8500 гривен.

В Минобороны заверили, что до конца 2022 года штрафы еще никому не будут грозить.

Женщины отдельных профессий в Украине стали военнообязанными: смотрите детали в видео

Текст публикации Александра Завітневича:

Сейчас все обсуждают вопрос призыва на военную службу женщин. Прошу не сеять панику — женщин не будут призывать на срочную службу.

Военнообязанными представительницы определенных специальностей и профессий становятся только в военное время. Сейчас должны встать на воинский учет в своих военкоматах.

Хочу отметить, что весной мы приняли Закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов выполнения воинской обязанности и ведения воинского учета.

Такая норма была и раньше, но перечень определял КМУ, однако КМУ является большим коллегиальным органом, а иногда решение нужно принимать уже сегодня. В законе же мы сделали рамку, что этот перечень определяет Министерство обороны.



Утром обсудили этот вопрос с министром обороны Алексеем Резниковым и пришли к согласию, что перечень будет пересмотрен в сторону уменьшения и здравого смысла, потому что там есть профессии, которые действительно не понадобятся Вооруженным Силам и другим военным формированиям.