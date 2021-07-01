В интервью изданию украинский президент прокомментировал заявления Кремля относительно НАТО и возможного вступления в него Украины.
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Причина резкой реакции России на Альянс
Зеленский сравнил нездоровую реакцию России на тему Североатлантического альянса с детскими страхами.
Это как постоянно говорить об устаревшем страхе из детства, что кто-то страшный выйдет ночью из шкафа и напугает,
– отметил глава государства.
Однако уточнил, что в этом условном шкафу ничего нет, потому что это просто шкаф.
В то же время президент подчеркнул, что ценностная интеграция в европейское и евроатлантическое сообщество является историческим выбором Украины. А недавнее заявление Путина о якобы "освоении Украины иностранными контингентами", Зеленский назвал "навязчивой идеей".
"Если говорить объективно, то все форматы учений, которые происходят с участием наших партнеров, проработаны не сегодня и не вчера. Например, учения "Си Бриз" проводятся еще с 1997 года", – добавил глава государства.
По его мнению, странно называть это термином "военное освоение". Потому что это – об историческом выборе Украины.
Предыдущие заявления Кремля относительно Украины и НАТО
- В конце мая 2021 года Украина получила обновленный пакет Целей партнерства Альянса. У Зеленского убеждены, что дальше – ПДЧ.
- 9 июня лидер Кремля выразил свои страхи относительно перспективы Украины в НАТО. Он боится того, что при таких условиях время полета ракеты от Харькова до Москвы уменьшится до 7 – 10 минут.
- 17 июня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина в Альянсе – "красные линии" для России.
- 23 июня посольство России в Вашингтоне призвало США и их союзников по НАТО отказаться от участия в военных учениях "Си Бриз".