В интервью изданию украинский президент прокомментировал заявления Кремля относительно НАТО и возможного вступления в него Украины.

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Причина резкой реакции России на Альянс

Зеленский сравнил нездоровую реакцию России на тему Североатлантического альянса с детскими страхами.

Это как постоянно говорить об устаревшем страхе из детства, что кто-то страшный выйдет ночью из шкафа и напугает,

– отметил глава государства.

Однако уточнил, что в этом условном шкафу ничего нет, потому что это просто шкаф.

В то же время президент подчеркнул, что ценностная интеграция в европейское и евроатлантическое сообщество является историческим выбором Украины. А недавнее заявление Путина о якобы "освоении Украины иностранными контингентами", Зеленский назвал "навязчивой идеей".

"Если говорить объективно, то все форматы учений, которые происходят с участием наших партнеров, проработаны не сегодня и не вчера. Например, учения "Си Бриз" проводятся еще с 1997 года", – добавил глава государства.

По его мнению, странно называть это термином "военное освоение". Потому что это – об историческом выборе Украины.

Обратите внимание! Накануне Путин заявил, что его беспокоит, что территорию Украины "осваивают иностранные военные". Он назвал это фундаментальной вещью, которая "реально касается интересов России. Глава Кремля не конкретизировал свое высказывание, но, вероятно, он имел в виду военные учения, которые Украина и международные партнеры периодически совместно проводят. В частности, сейчас проходят украинско-американские учения "Си Бриз"".

Предыдущие заявления Кремля относительно Украины и НАТО