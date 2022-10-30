Так, местные жители тамошних сел обнаружили растяжки посреди леса. Об этом пишут российские телеграммы-каналы.

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В Воронежской области установили растяжки

Россияне жалуются, что теперь не смогут собрать грибы. Объясняют, что между селами Архиповка и Шапошниковка Воронежской области "неизвестные" установили растяжки.

Впрочем, захватчики все же додумались предупредить своих сограждан. В частности, установили красную табличку, мол, проход закрыт и грибы собирать запрещено.

В Воронежской области обнаружили растяжки в лесу: смотрите видео

Оккупанты устанавливают растяжки в тылу

Активист Сергей Стерненко отметил, что россияне устанавливают растяжки в глубоком тылу.

Воронежская область граничит с Луганской. В частности, на границе расположена деревня Новобелая. Впрочем, согласно маршруту карты Google, чтобы добраться до Архиповки, нужно проехать более 70 километров. Так что получается, что паника в России все-таки есть.

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Расстояние от Новобелой до Архиповки / Скриншот 24 канала

Заметим, что только за сутки, 29 октября, украинские воины уничтожили почти 1000 оккупантов. Всего ликвидировали уже 71 200 бойцов Путина.

Ранее в Белгородской области установили противотанковые препятствия

22 октября губернатор Белгородской области сообщил, что вблизи границы с Украиной возводят "защитные линии".

Там установили пирамидки из цемента. Соответствующие фото распространили росСМИ. Интересно, что до этого такие же конструкции начали возводить "вагнеровцы" в селе Горное Луганщине.

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