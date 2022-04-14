Страх перед Путиным: Европа тяжело больна

Публикация Зеленским открытого списка тяжелых вооружений, которые необходимы Украине для победы на Донбассе, похожа на крик.

Крик о помощи. Не абстрактной Украине, не государству, – людям, которых уже убивают в Мариуполе, Попасной и Рубежном, и которых россияне собираются убивать в Славянске, Краматорске и Дружковке.

Читайте Кремль уже проиграл геополитическую битву

Визит президентов в Киев

А в это время (13 апреля – 24 канал) в Киеве очередной "десант" президентов. Десант в кавычках, потому что они приехали на поезде. Они не летят на самолетах, потому что знают, что у нас недостаточно истребителей и систем ПВО, которые могут сделать безопасным украинское небо.

Безусловно, нам есть за что благодарить и президента Польши и лидеров стран Балтии. Но я все же предлагаю им в следующий раз прилетать на самолетах, истребителях. А возвращаться на поездах. Тогда таких ужасов, какие они увидели сегодня (13 апреля – 24 канал) в Бородянке, будет меньше…

Лидеры стран ЕС посетили Киев / Фото Офиса Президента Украины

Важно Путин явно зол, а Медведчуку страшно

Европа боится Путина

Европа тяжело больна. Больна страхом перед Путиным. Ей пора излечиться от этой болезни. Потому что страх убивает. В прямом смысле…

И пусть не думают, что этот колокол звонит не по ним…

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