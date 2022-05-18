Страна-изгой: Россия готовится к выходу из ВТО и ВОЗ

Министерство иностранных дел России подготовило перечень соглашений с международными организациями, которые предлагают расторгнуть.

Россия выходит из международных организаций

Об этом пишут российские СМИ, передает 24 канал. Отмечается, что среди перечня организаций, из которых хочет выйти Россия, также Всемирная организация торговли (ВТО) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Россия вышла из Совета Европы, теперь на очереди выход из ВТО и ВОЗ, которые в отношении нашей страны пренебрегли всеми обязательствами,

– заявил вице-спикер Госдумы России Петр Толстой.

Решения смогут принять после консультаций Госдумы с Советом Федерации (верхней палатой российского парламента).

Но настроения в России указывают, что решение будет в пользу выхода из этих организаций. Также вице-спикер Толстой заявил, что нужно вообще пересмотреть все договоры, которые "приносят не пользу, а прямой вред".

Чем занимаются ВОЗ и ВТО

ВОЗ является органом, направляющим и координирующим международную работу в области здравоохранения в рамках системы ООН. Основная цель ВОЗ – содействие обеспечению здравоохранения населения всех стран мира. В состав организации на 2020 год входит 194 страны.

Россия могла "обидеться" на ВОЗ, потому что 10 мая организация поддержала резолюцию, которую подала Украина. В ВОЗ пообещали изучить возможности переноса офиса из Москвы, а также отказались от семинаров, конференций и других мероприятий в России.

ВТО – это организация, созданная для либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений стран-членов. В состав входят 164 страны.

ВТО также могла "обидеть" Россию, потому что после начала российско-украинской войны страны-члены организации захотели исключения агрессора, однако технически эта процедура была почти невозможна. Тогда Европейский Союз, США, Канада, а также другие страны "Большой семерки" решили лишить Россию режима наибольшего содействия (РНС), что де-факто означает лишение привилегий, что дает членство в ВТО.