Украина неожиданно останавливает экспорт зерна в Польшу: какая причина

Украина временно прекратит снабжать зерно Польши. Это связано с тем, что у соседней страны начались проблемы с ценами на внутреннем рынке.

Подробности сообщил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус. Он подчеркнул, что о транзите пока не говорится. Это будут очень внимательно контролировать.

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Польский министр отметил, что украинская сторона выступила с предложением на время полностью прекратить поступление зерна в Польшу. Он поблагодарил Украину за готовность вместе решать проблему, возникшую на польском рынке зерна.

Сольский уточнил, что украинская сторона воздержится от экспорта:

пшеницы,

кукурузы,

рапса и семян подсолнечника в Польшу до нового сезона.

Продажа зерновых Польши будет производиться только в случае разрешения Варшавы.

Мы рассчитываем на максимально конструктивную позицию польской стороны при транзите украинского зерна в польские порты и порты других стран ЕС,

– заявил украинский министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

Во время совместной пресс-конференции он отметил, что ситуация сложная как для украинских, так и для польских фермеров. Мы все понимаем, кто виноват, но должны решить эту проблему. Украинская сторона до нового сезона воздержится от экспорта в Польшу пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника.

Что этому предшествовало

Ранее в Польше фермеры требовали от властей вернуть пошлину на зерно из Украины и начали протесты, поскольку оно стало слишком дешевым и оказало большое влияние на цены в стране. Фермеры пригрозили на 3 дня заблокировать пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск", если не будет урегулирован вопрос продажи в Польше украинского зерна.