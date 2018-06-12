Страна Европы вскоре получит новое название

Премьер-министры Македонии и Греции Зоран Заев и Алексис Ципрас соответственно пришли к согласию относительно названия первой страны. Таким образом, вскоре Македония изменит название Республика Северная Македония.

Как сообщает балканский ресурс FrogNews со ссылкой на греческие СМИ, главы правительств пока заключили устное соглашение по телефону, однако уже в ближайшее время, вероятнее всего в ближайшую субботу, 16 июня, чиновники подпишут соответствующий договор, после чего известят президентов стран.

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По информации журналистов, мероприятие состоится на берегу озера Преспа, которое располагается на границе Греции и Македонии.

К слову, Зоран Заев заявлял, что компромиссным вариантом переименования страны стало название Республика Илинденская Македония. Также предлагались такие варианты, как Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Республика Вардарская Македония и Республика Македония (Скопье).

Напомним, недавно министр иностранных дел Македонии Никола Димитров в Брюсселе заявлял, что переговоры с Грецией о названии Бывшей югославской республики находятся на "завершающей стадии".

Почему Македония меняет название и причем здесь Греция?Спор Греции и Македонии о названии длится от 1991 года, когда одна из республик бывшей Югославии стала независимым государством Македонией. Дело в том, что такое название имеет регион Греции, который граничит с новым государством. С 2005 года Греция начала блокировать вступление Македонии в НАТО и Евросоюз, поскольку не хочет, чтобы какая-то страна имела название, аналогичное с одним из ее регионов. К поиску компромисса присоединилась и ООН.