Країна Європи незабаром отримає нову назву

Прем'єр-міністри Македонії та Греції Зоран Заєв і Алексіс Ципрас відповідно дійшли згоди щодо назви першої країни. Таким чином, незабаром Македонія змінить назву на Республіка Північна Македонія.

Як повідомляє балканський ресурс FrogNews з посиланням на грецькі ЗМІ, очільники урядів поки уклали усну угоду телефоном, проте вже найближчим часом, найімовірніше найближчої суботи, 16 червня, посадовці підпишуть відповідний договір, після чого сповістять президентів країн.

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За інформацією журналістів, захід відбудеться на березі озера Преспа, яке розташовується на кордоні Греції та Македонії.

До слова, Зоран Заєв заявляв, що компромісним варіантом перейменування країни стала назва Республіка Ілінденська Македонія. Також пропонувалися такі варіанти, як Республіка Північна Македонія, Республіка Верхня Македонія, Республіка Вардарська Македонія і Республіка Македонія (Скоп'є).

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Македонії Нікола Димитров у Брюсселі заявляв, що перемовини з Грецією про назву Колишньої югославської республіки перебувають на "завершальній стадії".

Чому Македонія змінює назву та до чого тут Греція?Суперечка Греції та Македонії щодо назви триває від 1991 року, коли одна з республік колишньої Югославії стала незалежною державою Македонією. Річ у тім, що таку назву має регіон Греції, який межує з новою державою. З 2005 року Греція розпочала блокувати вступ Македонії до НАТО і Євросоюзу, оскільки не хоче, щоб якась країна мала назву, аналогічну з одним із її регіонів. До пошуку компромісу долучилася й ООН.