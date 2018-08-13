Strange Brigade от создателей Sniper Elite: сюжет и системные требования игры

Кооперативный шутер Strange Brigade увидит свет уже в этом месяце и студия-разработчик Rebellion Developments уже поделилась техническими подробностями предстоящего экшена. Системные требования игры уже опубликовали в Steam.

Об этом сообщает DSOG.

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Strange Brigade – это шутер от третьего лица с большим акцентом на кооперативный геймплей. В игре геймер берет на себя роль авантюриста 1930 годов и может объединиться с тремя другими игроками для борьбы с различными мифологическими врагами, такими как мумии, гигантские скорпионы и минотавры.

Скриншот из игры Strange Brigade

Четыре воспроизводимых персонажа игры имеют различное оружие и способности. Каждое оружие имеет несколько слотов для обновления, которые могут быть использованы для повышения боеспособности. Игроки могут переключать и модернизировать ее на рабочих станках, которые находятся на каждом уровне. Они также могут активировать различные ловушки, такие как лезвия и шипы, чтобы устранить врагов.

Скриншот из игры Strange Brigade

В игре присутствуют уровневые разветвления, которые поощряют к разведке. Игроки также могут найти сундуки для сокровищ, чтобы разблокировать мощное оружие и собирать золотые монеты для приобретения новового вооружение.

Минимальные системные требования Strange Brigade:

Операционная система: 64-битная Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 Процессор: Intel Core i3-2100 / аналогичный AMD Оперативная память: 4 ГБ Графика: AMD Radeon HD 7870 (2 ГБ) / NVIDIA GeForce GTX 660 (2 ГБ).

Рекомендуемые системные требования Strange Brigade:

Операционная система: 64-битная Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 Процессор: Intel Core i7-3770 / аналогичный AMD Оперативная память: 8 ГБ Графика NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 480.

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Кроме того сообщается, что новая игра будет использовать систему защиты Denuvo. А премьера Strange Brigade состоится уже 28 августа на Microsoft Windows, PlayStation 4 и Xbox One.

Трейлер игры Strange Brigade – смотрите видео

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