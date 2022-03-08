Страница недоступна: пропагандиста Соловьева больше нет на YouTube

Россия утром 24 февраля развязала полномасштабную войну против Украины. Цивилизованный мир наложил на Путина и всех связанных с ним лиц мощные санкции.

Под ограничения США, Великобритании и ЕС попал и кремлевский пропагандист Соловьев. Он известен своими маразматическими высказываниями.

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Занимался пропагандой россиянин не только в эфирах на телевидении, но и в сети Интернет, в частности в YouTube. Однако больше Соловьев не сможет этого делать.

Видеохостинг заблокировал, а может быть, и полностью удалил его канал со своей платформы.



Соловьева заблокировали в YouTube / Скриншот

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