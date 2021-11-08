Странные маневры возле границы, – Арестович о ситуации на Донбассе

Алексей Арестович заявил, что количество российских войск у границы Украины не увеличивалось с апреля 2021 года. Однако армия агрессора несколько раз передвигалась.

Арестович о 2 вариантах стягивания российских войск к границе

Сейчас возле границы Украины наблюдают "очень специфическую ситуацию". Такое мнение спикер украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе высказал в эфире одного из украинских телеканалов.

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За полгода российские войска 2-3 раза начинали двигаться. Части и подразделения маневрировали, изображали отход в пункты постоянно дислокации, возвращения. С середины октября начались примерно те же маневры. Природа этих маневров пока непонятна,

– сказал политик.

Он считает, что такая "игра мышцами" России связана с энергетическими проблемами в Украине и Европе. Москва пытается таким образом давить на руководство Украины и западных партнеров. Кроме того, Кремль пытается помешать нормандской встрече.

В то же время Арестович рассматривает и другую причину таких действий России – полномасштабное вторжение.

"Могут быть сформированы ударные группировки. Конфликт может перерасти в полномасштабное вторжение. Это может произойти очень быстро в течение месяца – двух", – подчеркнул спикер делегации.

Он заверил, что украинская разведка работает в усиленном режиме.

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