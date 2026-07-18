Страх нарастает: военный объяснил, почему страны Европы массово защищают критически важные объекты

Европейские страны все более серьезно готовятся к возможным гибридным атакам со стороны России. Латвия усиливает охрану дамбы и крупнейшего газохранилища, а Германия впервые примет участие в ядерных учениях Франции, поскольку спецслужбы предупреждают о росте угроз со стороны Кремля.

Военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко в эфире 24 Канала объяснил, чего больше всего боятся страны Балтии и почему сейчас они защищают критически важную инфраструктуру. Он также рассказал, какие провокации Россия может устроить, чтобы проверить готовность НАТО и ослабить поддержку Украины.

Европа готовится к гибридным атакам России

Европейские оборонные ведомства и спецслужбы уже почти не спорят о том, планирует ли Кремль большую войну против стран НАТО и Европейского Союза. Разногласия касаются лишь сроков: одни называют 2027 год, другие – 2029 или 2030-й, а часть экспертов считает, что России понадобится два–три года после завершения войны против Украины. Эту угрозу уже учли в стратегических документах ЕС, планах развития оборонной промышленности и финансировании безопасности до 2030 года.

Большинство оборонных ведомств и разведывательных сообществ европейских стран пришли к выводу, что у Кремля есть планы большой войны против НАТО и Европейского Союза. Разногласия касаются лишь сроков,

– пояснил Мусиенко.

Уровень опасности каждая страна воспринимает по-разному. Для Испании и Италии важными остаются миграция и ситуация в Средиземном море, тогда как государства восточного фланга НАТО следят за военной активностью России. Вблизи границы с Финляндией Кремль уже строит военные городки и другую капитальную инфраструктуру, которую пока не заполняют людьми и техникой, но в дальнейшем могут использовать для увеличения российского присутствия. Страны Балтии больше всего опасаются, что Россия попытается проверить их систему безопасности без открытого вторжения.

Россия может попытаться проверить реальную систему безопасности этих стран и посмотреть, как они будут противодействовать. Условно говоря, для этого могут запускать дроны,

– подчеркнул военный аналитик.

Усиление охраны дамб, газовых хранилищ и других важных объектов связано не с появлением новой информации о намерениях Кремля, а с ростом риска конкретных провокаций. Европа готовится к сценарию, при котором Россия будет действовать ниже порога большой войны, но будет пытаться создать внутренний кризис и проверить единство НАТО.

Провокации России против стран НАТО

Кремль может действовать ниже порога открытой войны, используя диверсии и операции под чужим флагом. Один из возможных сценариев – запуск дронов с территории Беларуси, которые Москва попытается выдать за украинские. Так Россия сможет обвинить Киев в нападении на Польшу или другую страну НАТО и усилить споры о дальнейшей поддержке Украины.

Они могут устраивать операции, которые будут балансировать на грани якобы глобального противостояния, Третьей мировой войны между НАТО и Россией,

– пояснил Мусиенко.

Подобные инциденты могут использовать и для влияния на внутреннюю политику европейских стран. Москва рассчитывает на силы, выступающие против оборонных расходов и помощи Украине, а страх перед прямым столкновением с Россией может усилить их позиции в преддверии выборов.

Путин рассчитывает на то, что ультраправые движения будут все больше поднимать голову и говорить: хватит финансировать и поддерживать Украину, пусть она договаривается, ведь приближается большая война,

– подчеркнул военный аналитик.

Украина и страны Балтии постоянно обмениваются информацией на уровне военных штабов, а европейские армии перенимают опыт противодействия дронам и гибридным атакам. В Европе также увеличивают инвестиции в оборонную промышленность, американские компании планируют открывать там производства, а совместные проекты с Украиной продолжают развиваться.

Пока Путину не удалось сломить европейскую поддержку Украины, однако Кремль будет и дальше искать слабые места через выборы, внутренние кризисы, напряженность на границах и военные провокации. Признаков подготовки к большой войне против стран Балтии, Финляндии или Польши сейчас нет, поскольку Россия не концентрирует там войска, однако угроза гибридных операций сохраняется.

Мусиенко оценил угрозу для стран Балтии: смотрите видео