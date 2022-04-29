Страны Балтии и Польша просят НАТО усилить присутствие на восточном фланге

Литва, Латвия, Эстония и Польша выступили за усиление защиты восточного фланга НАТО во время проведения саммита в Мадриде в конце июня.

Об этом договорились министры иностранных дел четырех стран на встрече в Риге.

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Чиновники обсудили ключевые вопросы трансатлантической безопасности для проведения саммита в конце июня 2022 года. Министры подчеркнули необходимость усилить и расширить присутствие сил НАТО на восточном фланге Североатлантического союза.

Мы хотим добиться постоянного присутствия войск НАТО в странах Балтии и Польши, чтобы это дало нам возможность противостоять любой угрозе со стороны России и Беларуси и защитить каждый дюйм нашей территории,

– заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Министры также договорились о дальнейшем сотрудничестве в энергетической сфере с целью обеспечения независимости от российских ресурсов в кратчайшие сроки.

Главы МИД согласились продолжать поставки военной техники и вооружения в Украину и усилить режим санкций против России.

К слову, министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина долго убеждала партнеров предоставлять оружие западного производства, отвечающее стандартам НАТО. И наконец-то принят переход на западные калибры и технику.

В частности, Украина уже получает артиллерию калибра 155 мм. Постепенно это обеспечит полное взаимодействие украинской армии с армиями стран НАТО, что станет значительным усилением восточного фланга Альянса.

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