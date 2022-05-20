Страны Балтии останавливают импорт электроэнергии из России

Европейская энергетическая биржа Nord Pool останавливает торги по российской электроэнергии – это значит, что с воскресенья страны Балтии не будут получать электричество из России.

Так, Nord Pool решил прекратить торговлю электроэнергией от своего единственного российского импортера в странах Балтии "Интер РАО". Об этом сообщило Министерство энергетики Литвы.

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Это означает, что в воскресенье Литва полностью прекратит импорт российских энергоносителей, то есть нефти, электроэнергии или природного газа. Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис подчеркнул, что "это не только чрезвычайно важная веха для Литвы на пути к энергетической независимости, но также демонстрация нашей солидарности с Украиной".

"Мы должны прекратить финансировать российскую военную машину", – добавил он.

Потребности Литвы в газе удовлетворяются через Клайпедский LNG-терминал с грузами из США, ее потребности в электроэнергии удовлетворяются путем местного производства и импорта из стран ЕС через:

Швецией,

Польшей,

Латвией.

А Orlen Lietuva, единственный импортер нефти в Литве, месяц назад отказался от импорта российской сырой нефти. В твиттере литовское министерство особо заявило, что "с воскресенья российская электроэнергия не будет продаваться в странах Балтии".

Финляндия готовится к прекращению поставки газа

Неделю назад Россия прекратила поставки электроэнергии в Финляндию, указывая на вопрос оплаты. В правительстве Финляндии заявили, что импорт электроэнергии из России будет компенсирован импортными поставками из Швеции и внутренним производством.

Начиная с 21 мая, российский "Газпром" отключит газ Финляндии. Такое уведомление от российской компании получила финская газовая компания Gasum. Финляндия, среди других стран Европы, отказывается выполнять требование России по оплате за газ в российских рублях.

В конце прошлого месяца "Газпром" приостановил поставки газа Болгарии и Польши после того, как компании этих стран отказались платить за газ в рублях. В Евросоюзе назвали такие действия России "неоправданными и неприемлемыми", а также "еще одной попыткой использовать газ как инструмент шантажа".

От чего еще отказалась Финляндия

Ранее Финляндия заявила, что сокращает зависимость от электроэнергии страны-террористки. Поэтому национальный оператор электросетей Финляндии Fingrid снизит импорт на 30%. Такое решение подкреплено оценкой рисков для энергосистемы страны.

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