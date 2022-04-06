Страны ЕС обсуждают запрет на покупку угля и новые санкции против России

В Евросоюзе не смогли утвердить новые санкции против России, предложенные Европейской комиссией. Судьба санкций против России должна определиться уже 7 апреля.

На встрече представителей ЕС были высказаны опасения

В ЕС затруднились утвердить новый пакет санкций против России, поскольку нужно было решить технические вопросы. В частности, речь идет о том, повлияет ли запрет на импорт российского угля на действующие контракты.

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Санкции, которые предложила Еврокомиссия, должны быть одобрены правительствами ЕС. Но на встрече представителей ЕС, состоявшейся 6 апреля, были высказаны опасения.

Несмотря на это, дипломаты с оптимизмом "смотрят на возможность достижения компромисса" на новой встрече 7-го апреля.

Европейская комиссия 5 апреля предложила:

закрыть порты для российских судов;

ввести эмбарго на уголь;

запретить экспорт полупроводников, машин и транспортного оборудования в Россию на сумму 10 миллиардов евро;

запретить российским компаниям участвовать в госзакупках ЕС.

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