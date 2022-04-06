Страны ЕС обсуждают запрет на покупку угля и новые санкции против России
Источник:Reuters
В Евросоюзе не смогли утвердить новые санкции против России, предложенные Европейской комиссией. Судьба санкций против России должна определиться уже 7 апреля.
На встрече представителей ЕС были высказаны опасения
В ЕС затруднились утвердить новый пакет санкций против России, поскольку нужно было решить технические вопросы. В частности, речь идет о том, повлияет ли запрет на импорт российского угля на действующие контракты.
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Санкции, которые предложила Еврокомиссия, должны быть одобрены правительствами ЕС. Но на встрече представителей ЕС, состоявшейся 6 апреля, были высказаны опасения.
Несмотря на это, дипломаты с оптимизмом "смотрят на возможность достижения компромисса" на новой встрече 7-го апреля.
Европейская комиссия 5 апреля предложила:
- закрыть порты для российских судов;
- ввести эмбарго на уголь;
- запретить экспорт полупроводников, машин и транспортного оборудования в Россию на сумму 10 миллиардов евро;
- запретить российским компаниям участвовать в госзакупках ЕС.
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