Страны G7 будут поставлять Украине вооружение и усилят санкции против России

Страны G7 договорились поставлять Украине оборонительное вооружение и усилить санкции против России.

Состоялась важная встреча G7 и Украины. Министр иностранных дел Великобритании рассказала, что страны Большой семерки будут продолжать защищать Украину.

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Мы четко осознаем, что Путин должен потерпеть крах и восстановить суверенитет Украины,

– заявила она.

Поэтому страны G7 договорились продолжать:

Поставки оборонительного вооружения и техники в Украину,

Отменить санкции, чтобы ослабить российскую экономику,

Вызвать Путина на глобальных форумах

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