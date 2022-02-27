Страны G7 будут поставлять Украине вооружение и усилят санкции против России

27 февраля 2022 , 21:40
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Источник:

твиттер Элизабет Трасс

Страны G7 договорились поставлять Украине оборонительное вооружение и усилить санкции против России.

Состоялась важная встреча G7 и Украины. Министр иностранных дел Великобритании рассказала, что страны Большой семерки будут продолжать защищать Украину.

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Мы четко осознаем, что Путин должен потерпеть крах и восстановить суверенитет Украины,
– заявила она.

Поэтому страны G7 договорились продолжать:

  • Поставки оборонительного вооружения и техники в Украину,
  • Отменить санкции, чтобы ослабить российскую экономику,
  • Вызвать Путина на глобальных форумах

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Автор: Анастасія Кушпіт