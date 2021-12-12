Страны G7 обсудили угрозу России и пришли к согласию по ее наказанию, – Bloomberg
Источник:Bloomberg
Дипломаты стран "Большой семерки" (G7) 11 декабря искали общую позицию по противодействию агрессии России. И они согласились, что Владимир Путин должен быть предупрежден о потерях.
Речь идет о том, что именно Россия потерпит серьезные потери, если введет войска на территорию Украины. По меньшей мере, так пишут в американском издании со ссылкой на источник во властях США.
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На G7 согласились, что санкции против России следует быстро вводить в случае ее нападения на Украину
В издании пишут, что на встрече министров иностранных дел "Большой семерки" в Ливерпуле обсуждались вопросы Украины и возможной агрессии против нее России. И, мол, позиции членов G7 соответствовали публичной позиции президента США Джо Байдена.
- Напомним, Белый дом публично не излагал конкретные потенциальные санкции против России, но заявлял, что таковые есть в планах, если Кремль решится на открытую агрессию. И что их воплотят очень быстро.
- С этим согласились на G7. Это на условиях анонимности подтвердил журналистам представитель Госдепа, участвовавший в переговорах за закрытыми дверями.
Почему на G7 говорили об Украине
Накопление Россией войск и военной техники на границе с Украиной породило определенные страхи перед масштабной войной и в Европе, и в США. Поэтому этот вопрос был и в повестке дня G7.
- Разведка США предположила, что Кремль подготовил план наступления на Украину уже к началу 2022 года, а участие в нем могут принять примерно 175 тысяч военнослужащих.
- Президент США Джо Байден уже предупредил Россию о "разрушительных" экономических санкциях, если та нападет на Украину, однако заявил, что войска США и НАТО на украинские территории не будут направлять.
Полгода назад G7 также требовала у России отвода войск от Украины: смотрите видео