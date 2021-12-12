Страны G7 обсудили угрозу России и пришли к согласию по ее наказанию, – Bloomberg

Дипломаты стран "Большой семерки" (G7) 11 декабря искали общую позицию по противодействию агрессии России. И они согласились, что Владимир Путин должен быть предупрежден о потерях.

Речь идет о том, что именно Россия потерпит серьезные потери, если введет войска на территорию Украины. По меньшей мере, так пишут в американском издании со ссылкой на источник во властях США.

На том же мероприятии В Великобритании заявили о необходимости поиска альтернативы газу из России

На G7 согласились, что санкции против России следует быстро вводить в случае ее нападения на Украину

В издании пишут, что на встрече министров иностранных дел "Большой семерки" в Ливерпуле обсуждались вопросы Украины и возможной агрессии против нее России. И, мол, позиции членов G7 соответствовали публичной позиции президента США Джо Байдена.

Напомним, Белый дом публично не излагал конкретные потенциальные санкции против России, но заявлял, что таковые есть в планах, если Кремль решится на открытую агрессию. И что их воплотят очень быстро.

С этим согласились на G7. Это на условиях анонимности подтвердил журналистам представитель Госдепа, участвовавший в переговорах за закрытыми дверями.

Почему на G7 говорили об Украине

Накопление Россией войск и военной техники на границе с Украиной породило определенные страхи перед масштабной войной и в Европе, и в США. Поэтому этот вопрос был и в повестке дня G7.

Разведка США предположила, что Кремль подготовил план наступления на Украину уже к началу 2022 года, а участие в нем могут принять примерно 175 тысяч военнослужащих.

а участие в нем могут принять примерно 175 тысяч военнослужащих. Президент США Джо Байден уже предупредил Россию о "разрушительных" экономических санкциях, если та нападет на Украину, однако заявил, что войска США и НАТО на украинские территории не будут направлять.

Полгода назад G7 также требовала у России отвода войск от Украины: смотрите видео

Украина не была единственной темой на саммите G7. Там говорили о вызовах из Китая, ядерных угрозах из Ирана и прочем.