Страны G7 поддержали исключение России из Совета ООН по правам человека

Страны G7 поддержали исключение России из Совета Организации Объединенных Наций по правам человека. Члены "Большой семерки" осудили убийство мирного населения в Буче.

Ужасные кадры из поврежденного городка в Киевской области показывают истинное лицо России. Об этом говорится в заявлении G7.

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В Международном клубе сообщили, что убийства в Буче и других украинских городах впишут в список грубых нарушений международного права, включая международное гуманитарное право и права человека.

G7 будут поддерживать расследование преступлений России

Страны "Большой семерки" готовы оказать поддержку (технических экспертов и финансирование) в расследовании преступлений России. В заявлении G7 отметили, что будет отвечать за содеянное не только государство-агрессор, а еще и режим Александра Лукашенко в Беларуси.

Мы убеждены, что сейчас настало время приостановить членство России в Совете по правам человека,

– говорится в заявлении.

Напоминаем, сегодня, 7 апреля, утром стало известно, что Генассамблея ООН проголосует за отстранение России от участия в Совете по правам человека.

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