Зачистили все об Украине: страны Латинской Америки бойкотируют участие Зеленского в саммите с ЕС

Страны Латинской Америки и Карибского бассейна отказались поддержать декларацию ЕС, в которой говорилось о поддержке Украины. Страны Латинской Америки направили ЕС контрпредложение о декларации, в которой зачистили все упоминания об Украине.

Главы государств и правительств 33 стран Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) прибудут в Брюссель 17 – 18 июля на саммит со своими коллегами из ЕС. Перед саммитом ЕС и CELAC пытаются согласовать декларацию.

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ЕС и страны Латинской Америки не могут согласовать декларацию

ЕС 4 июля отправил CELAC на согласование на декларацию, исходный текст которой содержал пункты о поддержке Украины со ссылкой на резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

Однако, как пишет EURACTIV, страны Центральной и Латинской Америки "вылили холодную воду на усилия ЕС сплотить континент в поддержку Украины".

"Текст по Украине был очень сбалансированным", – сказал один из дипломатов ЕС. "Нет ничего особенного в том, что мы им послали", – добавил второй дипломат ЕС.

Однако страны Латинской Америки "удалили все, что касается Украины", – посетовал третий дипломат ЕС после ознакомления с контрпредложением.

Согласно измененному текста декларации, ЕС и члены CELAC вместе будут "выступать за серьезные и конструктивные дипломатические решения действующего конфликта в Европе мирными средствами, гарантирующими суверенитет и безопасность всех нас, а также региональный и международный мир, стабильность и безопасность".

Ожидается, что послы ЕС обсудят контрпредложение на своей встрече 7 июля. Страны-члены ЕС обсудят, насколько готовы пойти на компромисс.

В ЕС предполагают, что саммит может завершиться без общей декларации.

Зеленский стал раздражителем для стран Латинской Америки

Дополнительным раздражителем накануне саммита стали споры по поводу участия в нем президента Владимира Зеленского. Лидер Украины сначала получил приглашение от Испании, но затем отказался от него после давления со стороны латиноамериканских лидеров.

ЕС пытается укрепить связи со своими партнерами во всем мире в контексте поддержки Украины.

Однако большинство латиноамериканских стран неоднократно заявляли, что не желают быть вовлечены в войну, которую они продолжают считать преимущественно "европейской проблемой".

Страны Латинской Америки настаивают, что саммит не может быть "лишь" о поддержке Украины. По словам латиноамериканского дипломата, повестка дня саммита должна содержать следующие вопросы: социально-экономическое развитие, защиту окружающей среды и перспективу заключения торгового соглашения со странами Меркосур.

Неожиданным шагом членов CELAC стало то, что они требуются от европейцев выплатить репарации за ущерб, причиненный рабством.