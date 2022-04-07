Страны НАТО имеют серьезные разногласия по поводу дальнейших отношений с Россией, – СМИ

Польша и страны Балтии, пишут американские СМИ, выступают за полный разрыв отношений с Россией. Германия и Франция хотят продолжить коммуникацию с Москвой.

Война в Украине зашла в "непредсказуемую" стадию, так что мнения относительно отношения с агрессором разделились. Об этом журналистам сообщили два высокопоставленных западных чиновника.

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Франция, Германия и Турция – за контакты с Путиным

СМИ, однако, не отметили позицию США и Великобритании. Прибалты и поляки хотят "поставить Россию на колени". Франция, Германия, Турция хотят поддерживать контакты с Владимиром Путиным. И это несмотря на преступления, которые он совершил.

Страны соглашаются с тем, что война – далека от завершения

Главы МИД стран НАТО соглашаются в одном: война еще далека от своего завершения. Ведь, несмотря на то, что Россия отвела войска с Севера, на Востоке она медленно, однако жестко наступает.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Москва не отказалась от своих амбиций по отношению к Украине. Войска отвели, чтобы перегруппировать, перевооружить и пополнить запасы. Дальнейшее продвижение на Донбассе ожидают через несколько недель – ради создания сухопутного коридора в Крым.

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