Страны НАТО создали "воздушный мост" для поставки оружия в Украину, – СМИ

США и неформальная коалиция нескольких стран НАТО создали "воздушный мост" для поставки военной помощи Украине. Это происходит на фоне скопления российских войск у наших границ.

По этому каналу партнеры поставляют Украине оружие и вооружение для противостояния агрессору. Такую информацию обнародовало влиятельное американское издание The Wall Street Journal.

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Издание отметило, что до того, как Россия начала бряцать оружием у границ Украины, только США и Турция рисковали гневом Москвы. Однако уже теперь к поставкам оружия Киеву присоединились и другие государства.

Какое оружие страны предоставили Украине

22 января президент США Джо Байден утвердил новую военную помощь Украине на сумму 200 миллионов долларов. С тех пор в Киев прибыло уже 8 грузовых самолетов, а в ближайшее время запланирована и новая помощь.

Великобритания и страны Балтии также отправили самолеты с оружием. Вскоре это сделают еще Польша и Чехия.

Сейчас американские поставки включают:

боеприпасы для стрелкового оружия,

минометы,

артиллерийские снаряды,

противотанковые управляемые ракеты,

противобункерные ракеты,

гранатометы,

костюмы для обезвреживания боеприпасов,

помповые ружья Mossberg 500.

Всего с 22 января США отправили в Украину около 650 тонн оружия и снаряжения.

Заметим, в прошлом месяце администрация Байдена заявила, что планирует передать Украине 5 транспортных вертолетов Ми-17 российского производства, которые использовали в Афганистане. Сейчас Белый дом ожидает утверждения.

Эти поставки продолжаются. США предоставят дополнительное оборудование, хранящееся на балансе Министерства обороны,

– сказал представитель Пентагона.

Государства увеличивают расходы России

У Москвы огромные преимущества в воздухе, на море, в артиллерии и живой силе. Издание отметило, что последние поставки оружия в Украину этого не изменят. Однако смогут усложнить расходы и варианты вторжения России.

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