Страны НАТО создали "воздушный мост" для поставки оружия в Украину, – СМИ
Источник:The Wall Street Journal
США и неформальная коалиция нескольких стран НАТО создали "воздушный мост" для поставки военной помощи Украине. Это происходит на фоне скопления российских войск у наших границ.
По этому каналу партнеры поставляют Украине оружие и вооружение для противостояния агрессору. Такую информацию обнародовало влиятельное американское издание The Wall Street Journal.
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Издание отметило, что до того, как Россия начала бряцать оружием у границ Украины, только США и Турция рисковали гневом Москвы. Однако уже теперь к поставкам оружия Киеву присоединились и другие государства.
Какое оружие страны предоставили Украине
22 января президент США Джо Байден утвердил новую военную помощь Украине на сумму 200 миллионов долларов. С тех пор в Киев прибыло уже 8 грузовых самолетов, а в ближайшее время запланирована и новая помощь.
Великобритания и страны Балтии также отправили самолеты с оружием. Вскоре это сделают еще Польша и Чехия.
Сейчас американские поставки включают:
- боеприпасы для стрелкового оружия,
- минометы,
- артиллерийские снаряды,
- противотанковые управляемые ракеты,
- противобункерные ракеты,
- гранатометы,
- костюмы для обезвреживания боеприпасов,
- помповые ружья Mossberg 500.
Всего с 22 января США отправили в Украину около 650 тонн оружия и снаряжения.
Заметим, в прошлом месяце администрация Байдена заявила, что планирует передать Украине 5 транспортных вертолетов Ми-17 российского производства, которые использовали в Афганистане. Сейчас Белый дом ожидает утверждения.
Эти поставки продолжаются. США предоставят дополнительное оборудование, хранящееся на балансе Министерства обороны,
– сказал представитель Пентагона.
Государства увеличивают расходы России
У Москвы огромные преимущества в воздухе, на море, в артиллерии и живой силе. Издание отметило, что последние поставки оружия в Украину этого не изменят. Однако смогут усложнить расходы и варианты вторжения России.Обратите внимание! Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что за последние недели Украина получила более 1000 тонн помощи от партнеров. Стоимость оружия и вооружения составляет более 1,5 миллиарда долларов.
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