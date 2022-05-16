Страны ОДКБ уже понимают поражение России, – политтехнолог

В России прошел саммит стран Организации договора о коллективной безопасности. Все те, кто внимательно слушал Владимира Путина, прекрасно понимают, что Россия терпит не только экономическое и военное поражение, но и геополитическое.

Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог, эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен .

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"Этот саммит ОДКБ напоминал заседание политбюро, где все читали по бумажкам, никто никого не слушал. Задачей было проговорить определенный текст и как-то досидеть до конца этого действа", - отметил политтехнолог.

Путин пытался оправдаться

ОДКБ – военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.

По словам Тизенгаузена, саммит организовали потому, что Владимиру Путину нужно было объяснить, почему Россия терпит поражение в Украине. Впрочем, там сидели не дураки.

Все те, кто внимательно слушал Путина, тот же Никол Пашинян (премьер-министр Армении – 24 канал), упрекнувший Россию из-за неправильных действий со стороны ОДКБ, они все прекрасно понимают, что Кремль реально терпит не только экономическое и военное поражение, но и геополитической. Борис Тизенгаузен Политтехнолог, эксперт по управлению репутацией

Как отметил Тизенгаузен, этот саммит был лишь "картинкой", которую будут транслировать для стран ОДКБ, чтобы показать, что Советский Союз вроде бы существует, а Россия после развязки полномасштабной войны против Украины – не одинока.

Заседание ОДКБ в России: что известно

В России 16 мая прошел саммит стран Организации договора о коллективной безопасности. Следует отметить, что Украину обсуждали в закрытом формате.

Владимир Путин заявил, что у России "нет проблем" с Финляндией и Швецией, которые хотят вступить в НАТО. Однако российский диктатор пригрозил ответной реакцией.

Александр Лукашенко во время встречи заявил, что сейчас государства-члены Организации договора о коллективной безопасности не столь едины, как бы этого хотелось.

Во время заседания премьер-министр Армении Никол Пашинян подверг критике членов Организации Договора коллективной безопасности из-за конфликта с Азербайджаном в 2020 году. Он призвал к синхронизации действий.

Владимир Путин заявил о новых военных учениях совместно со странами ОДКБ. Они намечены на осень 2022 года.

Тизенгаузен прокомментировал саммит ОДКБ в России: смотрите видео