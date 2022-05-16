Про це 24 каналу розповів політтехнолог, експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен.

До теми "Швеція і Фінляндія в НАТО – вже не загроза": про що говорили на саміті ОДКБ

"Цей саміт ОДКБ нагадував засідання політбюро, де всі читали з папірців, ніхто нікого не слухав. Завданням було проговорити певний текст та якось досидіти до кінця цього дійства", – зауважив політтехнолог.

Довідка. ОДКБ – військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Росія.

Путін намагався виправдатися

За словами Тизенгаузена, саміт організували тому, що Володимиру Путіну треба було пояснити, чому Росія зазнає поразки в Україні. Втім, там сиділи не дурні.

Усі ті, хто уважно слухав Путіна, той же Нікол Пашинян (прем'єр-міністр Вірменії – 24 канал), який дорікнув Росії через неправильні дії зі сторони ОДКБ, вони всі чудово розуміють, що Кремль реально зазнає не тільки економічної та воєнної поразки, але й геополітичної. Борис Тизенгаузен Політтехнолог, експерт з питань управління репутацією

Як зауважив Тизенгаузен, цей саміт був лише "картинкою", яку транслюватимуть для країн ОДКБ, аби показати, що Радянський Союз нібито досі існує, а Росія після розв'язання повномасштабної війни проти України – не самотня.

Засідання ОДКБ у Росії: що відомо

У Росії 16 травня відбувся саміт країн Організації договору про колективну безпеку. Варто зауважити, що Україну обговорювали у закритому форматі.

Володимир Путін заявив, що у Росії "немає проблем" з Фінляндією та Швецією, які хочуть вступити до НАТО. Однак російський диктатор пригрозив реакцією у відповідь.

Олександр Лукашенко під час зустрічі заявив, що зараз держави-члени Організації договору про колективну безпеку не настільки єдині, як би цього хотілося.

Під час засідання прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян розкритикував членів Організації Договору колективної безпеки через конфлікт з Азербайджаном 2020 року. Він закликав до синхронізації дій.

Володимир Путін заявив про нові військові навчання спільно з країнами ОДКБ. Вони заплановані на осінь 2022 року.

Тизенгаузен прокоментував саміт ОДКБ у Росії: дивіться відео