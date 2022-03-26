Страны, понимающие опасность – аналитик сказал, кто именно может ввести миротворцев в Украину

В Украину могут ввести войска одной из стран НАТО. В этом могут помочь многие страны, которые понимают потенциальную опасность от России.

Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. Он спрогнозировал, какие государства смогут ввести миротворцев для защиты Украины.

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Краев: Будут большие вопросы к Западной Европе

Краев отметил, что США поддерживают миротворческую или гуманитарную миссию любой другой страны НАТО. Они уже достаточно четко об этом заявляли устами своего посла, а значит, перечень государств может быть разным.

На самом деле это наши страны-соседи, которые лучше всех понимают, что такое российская агрессия и насколько она может быть опасна,

– подчеркнул Краев.

По его словам, речь идет обо всем восточном фланге НАТО. Это прежде всего:

страны Балтии;

Словакия;

Словения;

Польша;

Чехия.

Также может поддержать Дания. Были разговоры и о том, что даже Нидерланды думали о том, чтобы хотя бы экономически поддержать эту инициативу, отметил аналитик.

Относительно всех остальных – конечно, там будут большие вопросы и к Западной Европе, и к Германии прежде всего. Должен сделать небольшую ремарку. Я сомневаюсь, что все-таки миротворческая миссия в любом виде сможет мощно помочь Украине. Александр Краев Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"

Краев перечислил государства для миротворческой миссии в Украине: смотрите видео