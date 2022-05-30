Страны-заложники и шантаж Москвы, – Зеленский обвинил Европу в зависимости от России

Президент Владимир Зеленский упрекнул Европу в ее зависимости от России. Он подчеркнул, что последствия российской агрессии уже вышли за пределы нашего континента.

Президент выступил перед членами Европейского совета. Он подчеркнул, что проблемы будут только расти. Например, масштабный голод в Африке или странах Азии будет означать, что южной и юго-восточной Европе грозит новый масштабный миграционный кризис.

Тема Европа должна продемонстрировать силу, – Зеленский обратился в Европейский совет

Россия использует народы как заложников

Москва шантажирует Европу продовольствием. Зеленский подчеркнул, что это сознательный их удар. Россия просто использует народы Африки и Азии как заложников, сознательно толкает их на голод. Цель – чтобы люди оттуда массово убегали в Европу, то есть причину новой волны беженцев. Президент отметил, что должны найти решение, которое позволит предотвратить развертывание продовольственного кризиса.

Так же Россия привела к ценовой нестабильности на энергорынке. Агрессор еще в прошлом году позаботился, чтобы рекордно выросли газовые цены. Зеленский отметил, что теперь Москва делает так, чтобы все энергетические цены зашкаливали. Ей нужно, чтобы европейцы протестовали против своих же государств.

И если это – угроза для каждого и каждой из всех стран, каждого из вас, если это ставка России на политический хаос в ваших странах, то почему некоторые еще думают, что могут защититься наедине?

– спросил президент.

Санкции дают независимость

Зеленский подытожил, что Европа должна продемонстрировать силу, потому что только это воспринимает Россия. По словам президента, нужно быть не отдельными, не обломками, а единым целым.

Он подчеркнул – шестой санкционный необходимо согласовать. Он должен быть эффективным – включая нефть. Чтобы Россия ощущала цену за то, что делает против Украины и против всей Европы. Это позволит избавиться от зависимости от российского энергетического оружия. Хотя бы от нефтяной части.

В заключение Зеленский поблагодарил за усилия партнеров по созданию зеленых коридоров для аграрного экспорта из Украины. Однако надежное обеспечение продовольственной безопасности невозможно без прекращения войны России против Украины.

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