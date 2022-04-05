"Страшная картина постапокалиптического мира": Денисова показала Бучу – фото 18+

Людмила Денисова сообщила, что 5 апреля посетила Бучу, освобожденную от российских оккупантов. Увиденное – это "страшная картина постапокалиптического мира".

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Денисова рассказала, что осмотрела ужасающие результаты "российского освобождения" вместе с секретарем Бучанского городского совета Тарасом Шаправским и журналистами. В частности, 14-метровую братскую могилу.

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Она расположена у церкви Святого Андрея Первозванного и всех святых. По словам Денисовой, там похоронены от 150 до 300 жертв российских оккупантов.

Также посетили базу по улице Яблоновской, которую обустроили кадыровцы. Там враг казнил местных жителей. Денисова рассказала, что тела уже забрали правоохранители на экспертизу. Однако на стенах и на асфальте еще есть кровь.

В помещениях, которые покинули боевики, полно пустых бутылок и остатков еды, которую отобрали у местных жителей.

"Фактически полгорода разрушено"

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека заявил, что фактически полгорода разрушили вражеские обстрелы. К домам приближаться опасно: есть риск детонации неразорвавшихся снарядов.

Вдоль дороги из Киева в Буч и Ирпень – десятки расстрелянных автомобилей, в которых погибли обычные люди, которые пытались спасти свою жизнь и уехать из городов. Это страшная картина постапокалиптического мира, которую невозможно забыть и много лет спустя,

– рассказала Денисова.

"Готовится постановление об эксгумации"

Денисова заявила, что в настоящее время тела погибших собирают сотрудники правоохранительных органов. Проведут необходимые экспертизы. Также готовится постановление об эксгумации для вскрытия братских могил.

"Чтобы каждый потерявший родных мог их найти и должным образом похоронить, а также для определения обстоятельств гибели всех жертв с целью привлечения виновных оккупантов к ответственности", – подчеркнула Денисова.

Страшная картина постапокалиптического мира / Фото 18+ из телеграм-канала Людмилы Денисовой

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