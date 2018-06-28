Страшная авиакатастрофа произошла в густонаселенном районе: ужасные кадры с места трагедии

В индийском городе Мумбаи в результате столкновения с одной из строительных конструкций упал самолет, совершавший чартерный рейс и который принадлежал правительству страны. Случилось это в густонаселенном районе города. В результате погибло минимум 5 человек, включая пилота.

Как сообщает Sky News со ссылкой на местную полицию, в результате авиакатастрофы погибли также три пассажира самолета и один из пешеходов.

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В Управлении гражданской авиации Индии говорят, что на борту находились два пилота и еще два члена экипажа, которые занимались техническим обслуживанием.

Самолет упал в густонаселенном районе Мумбаи: видео

Отмечается, что инцидент произошел в густонаселенном пригороде Мумбаи Гаткопар, что в свое время был деловым и развлекательным центром Индии.

По информации издания, авиакатастрофа произошла во время тестового полета, когда аппарат шел на приземление. После падения самолет загорелся.

#Mumbai: A chartered plane has crashed near Jagruti building in Ghatkopar where construction work was going on. More details awaited pic.twitter.com/QvDGtJqYF3 — ANI (@ANI) 28 June 2018

Журналисты также уверяют, все 4 тела уже достали из-под обломков. Также на кадрах в соцсетях видно, как вблизи обломков лежит обгоревший труп – предположительно, принадлежит пешеходу.



На месте авиакатастрофы в Мумбаи продолжаются спасательные работы

Сейчас идет расследование трагедии. На месте работают все соответствующие службы.

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Телеканал NDTV в свою очередь передает, что самолет 12-местный King Air C 90 в свое время принадлежал правительству Индии, но в 2014 году его продали одной из авиакомпаний, базирующейся в Мумбаи.

Видео с места падения самолета в Мумбаи

Напомним, недавно в России в болото упал вертолет Ми-2 – пилот погиб на месте.