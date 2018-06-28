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22:53, 26 червня
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Страшна авіакатастрофа сталася у густонаселеному районі: жахливі кадри з місця трагедії

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У діловому та густонаселеному районі Мумбаї упав літак: щонайменше 5 осіб загинули
У діловому та густонаселеному районі Мумбаї упав літак: щонайменше 5 осіб загинули / Соцмережі

У індійському місті Мумбаї унаслідок зіткнення з однієї із будівельних конструкцій упав літак, що здійснював чартерний рейс і який належав уряду країни. Сталося це у густонаселеному районі міста. У результаті щонайменше 5 людей, включно з пілотом, загинули.

Як повідомляє Sky News із посиланням на місцеву поліції, внаслідок авіакатастрофи загинули також три пасажири літака та один із пішоходів.

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В Управлінні цивільної авіації Індії кажуть, що на борту перебували два пілоти та ще два члени екіпажу, що займалися технічним обслуговуванням.

Літак упав у густонаселеному районі Мумбаї: відео 

Зазначається, що інцидент трапився у густозаселеному передмісті Мумбаї Гаткопар, що свого часу був діловим і розважальним центром Індії.

За інформацією видання, авіакатастрофа трапилася під час тестового польоту, коли авіасудно йшло на приземлення. Після падіння літак загорівся. 

Журналісти також переконують, усі 4 тіла уже дістали з-під уламків. Також на кадрах у соцмережах видно, як поблизу уламків лежить обгорілий труп – імовірно, належить пішоходу.  

Авіакатастрофа, Мумбаї, Індія, жертви
На місці авіакатастрофи у Мумбаї тривають рятувальні роботи 

Наразі триває розслідування трагедії. На місці працюють усі відповідні служби.

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Телеканал NDTV своєю чергою передає, що літак 12-містний King Air C 90 раніше належав уряду Індії, але в 2014 році його продали одній із авіакомпаній, що базується в Мумбаї.

Відео з місця падіння літака у Мумбаї 

Нагадаємо, нещодавно у Росії в болото впав гелікоптер Мі-2 – пілот загинув на місці.

Теги: Жертви Індія Катастрофа авіація
Джерело: 24 Канал
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