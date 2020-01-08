Страшные пожары в Австралии: десятки человек поджигали леса намеренно
Австралийские правоохранители обвинили более 20 человек в умышленном начале лесных пожаров. Всего за преступления, которые связаны с пожарами, подали иск против 183 человек.
Австралийские правоохранители среди них подозревают 40 несовершеннолетних, об этом сообщает CNN.
О главном: Пожары в Австралии уничтожают целые города, под угрозой более миллиарда животных: жуткие фото
Так, из 183 человек, против которых были поданы судебные иски, 53 получили предупреждение или уголовное преследование за несоблюдение полного запрета на пользование огнем.
Еще 47 человек обвиняются в том, что бросили зажженные сигареты или спичку на землю. Кроме того, не менее 24 человек обвинили в умышленном начале лесных пожаров на территории штата Новый Южный Уэльс.
Что известно о больших пожарах в Австралии?
- Сейчас в Новом Южном Уэльсе бушуют более 200 пожаров, их количество с конца декабря выросло более чем в два раза.
- От пожаров погибли по меньшей мере 24 человека.
- Из-за задымления содержание опасных для здоровья веществ в столице страны Канберре превысило предельно допустимую концентрацию более чем в 20 раз. Синоптики прогнозируют усиление жары, которая продлится еще три недели.
- Пожары уничтожают не только дома, но и целые города. Кроме того, от пожаров пострадала флора и фауна региона. Австралийские ученые заявляют, что под угрозой может быть миллиард животных.
На чем основаны данные о погибших животных – объяснение в материале 24 канала.
- На днях в штате Виктория на побережье океана были заблокированы 4 тысячи местных жителей и туристов. Они фактически попали в ловушку и находились между огнем и океаном. Их спасали военные корабли.
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