Страшные пожары в Австралии: десятки человек поджигали леса намеренно

Австралийские правоохранители обвинили более 20 человек в умышленном начале лесных пожаров. Всего за преступления, которые связаны с пожарами, подали иск против 183 человек.

Австралийские правоохранители среди них подозревают 40 несовершеннолетних, об этом сообщает CNN.

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Так, из 183 человек, против которых были поданы судебные иски, 53 получили предупреждение или уголовное преследование за несоблюдение полного запрета на пользование огнем.

Еще 47 человек обвиняются в том, что бросили зажженные сигареты или спичку на землю. Кроме того, не менее 24 человек обвинили в умышленном начале лесных пожаров на территории штата Новый Южный Уэльс.

Что известно о больших пожарах в Австралии?

Сейчас в Новом Южном Уэльсе бушуют более 200 пожаров, их количество с конца декабря выросло более чем в два раза.

От пожаров погибли по меньшей мере 24 человека.

Из-за задымления содержание опасных для здоровья веществ в столице страны Канберре превысило предельно допустимую концентрацию более чем в 20 раз. Синоптики прогнозируют усиление жары, которая продлится еще три недели.

Пожары уничтожают не только дома, но и целые города. Кроме того, от пожаров пострадала флора и фауна региона. Австралийские ученые заявляют, что под угрозой может быть миллиард животных.

На чем основаны данные о погибших животных – объяснение в материале 24 канала.