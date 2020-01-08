16:33
8 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Ребрендинг МЗС Росії. Мокра традиція космонавтів
      Вєсті Кремля
      21:27, 7 січня
      Вєсті.UA. Жир: Аваков зупиняє путч Порошенка. Побрехеньки Медведчука
      Вєсті.UA
      17:42, 7 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини світу
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Страшні пожежі в Австралії: десятки осіб підпалювали ліси навмисно

      3423 Читать новость на русском
      Пожежі в Австралії: понад 20 осіб звинуватили у навмисному підпалі / Getty Images

      Австралійські правоохоронці звинуватили понад 20 людей у навмисному початку лісових пожеж. Загалом за злочини, пов’язаних із пожежами, подали позов проти 183 осіб.

      Австралійські правоохоронці серед них підозрюють 40 неповнолітніх, про це повідомляє CNN.

      Про головне: Пожежі в Австралії знищують цілі міста, під загрозою понад мільярд тварин: моторошні фото

      Так, з 183 людей, проти яких було подано судові позови, 53 отримали попередження або кримінальне переслідування за недотримання повної заборони на користування вогнем.

      Ще 47 людей звинувачуються в тому, що кинули запалені сигарету чи сірник на землю. Окрім того, не менше 24 людей звинуватили у навмисному початку лісових пожеж на території штату Новий Південний Уельс.

      Що відомо про великі пожежі в Австралії?

      • Зараз у Новому Південному Уельсі вирують понад 200 пожеж, їхня кількість з кінця грудня зросла більш ніж у два рази.
      • Від пожеж загинули щонайменше 24 людини. 
      • Через задимлення вміст небезпечних для здоров'я речовин у столиці країни Канберрі перевищив гранично допустиму концентрацію більш ніж у 20 разів. Синоптики прогнозують посилення спеки, яка триватиме ще три тижні.
      • Пожежі винищують не лише будинки, а й цілі міста. Крім того, від пожеж постраждала флора і фауна регіону. Австралійські вчені заявляють, що під загрозою може бути мільярд тварин. 

      На чому базуються дані про загиблих тварин – пояснення у матеріалі 24 каналу. 

      • Днями у штаті Вікторія на узбережжі океану були заблоковані 4 тисячі місцевих жителів та туристів. Вони фактично потрапили у пастку та перебували між вогнем і океаном. Їх рятували військові кораблі.
      5 новорічних мультфільмів, які треба переглянути для святкового настрою
      сьогодні
      22300
      Автор: Северин Трач
      Теги: Розслідування Пожежі в Австралії Пожежа Австралія Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:42 "Я буду вранці, мамо": батьки загиблого бортпровідника МАУ розповіли про останню розмову з сином
      Северин Трач 6798
      сьогодні , 13:36 Дружина просила не летіти: що відомо про загиблого командира літака, який розбився в Ірані
      Северин Трач 8931
      сьогодні , 12:30 "Зачистка свідків": розбився вертоліт з пілотами РФ, які брали участь в агресії проти України
      Михайло Макарук 6906
      сьогодні , 10:52 Скільки років літакам, якими подорожують українці, і наскільки вони безпечні
      Світлана Попова 11284
      сьогодні , 09:00 Головні новини 7 січня: Меркель їде до Путіна, трагедія в Ірані, неправдиві заяви ОБСЄ
      Ірина Кошанська 3478
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук