Страшні пожежі в Австралії: десятки осіб підпалювали ліси навмисно

Австралійські правоохоронці звинуватили понад 20 людей у навмисному початку лісових пожеж. Загалом за злочини, пов’язаних із пожежами, подали позов проти 183 осіб.

Австралійські правоохоронці серед них підозрюють 40 неповнолітніх, про це повідомляє CNN.

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Так, з 183 людей, проти яких було подано судові позови, 53 отримали попередження або кримінальне переслідування за недотримання повної заборони на користування вогнем.

Ще 47 людей звинувачуються в тому, що кинули запалені сигарету чи сірник на землю. Окрім того, не менше 24 людей звинуватили у навмисному початку лісових пожеж на території штату Новий Південний Уельс.

Що відомо про великі пожежі в Австралії?

Зараз у Новому Південному Уельсі вирують понад 200 пожеж, їхня кількість з кінця грудня зросла більш ніж у два рази.

Від пожеж загинули щонайменше 24 людини.

Через задимлення вміст небезпечних для здоров'я речовин у столиці країни Канберрі перевищив гранично допустиму концентрацію більш ніж у 20 разів. Синоптики прогнозують посилення спеки, яка триватиме ще три тижні.

Пожежі винищують не лише будинки, а й цілі міста. Крім того, від пожеж постраждала флора і фауна регіону. Австралійські вчені заявляють, що під загрозою може бути мільярд тварин.

На чому базуються дані про загиблих тварин – пояснення у матеріалі 24 каналу.