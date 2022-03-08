"Страшно, но мы поедем": журналистка рассказала, кто в Сан-Франциско готов воевать за Украину

В украинском консульстве в Сан-Франциско – ажиотаж. Американцы массово оставляют заявки, чтобы уехать помогать Украине в войне с Россией.

Об этом в эфире 24 каналу рассказала журналистка "Голоса Америки" Кристина Шевченко. Ей удалось пообщаться с жителями Сан-Франциско, готовыми бороться против России вместе с украинцами.

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Журналистка рассказала, что встретила 5 американских добровольцев, желающих поехать в Украину. Среди них – люди, не имеющие военного опыта, но готовые работать в медицинских батальонах и помогать, как только могут.

Я общалась с консулом, он сказал, что, по меньшей мере, 1700 заявок американцев, которые хотят воевать на стороне украинцев. Они идут в консульство, оставляют сообщения, звонят по телефону,

– рассказала Кристина Шевченко.

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В ответ на вопрос о том, почему именно они хотят помогать украинцам, американцы сказали: "Нам не безразлично". По информации журналистки, соответствующие люди недовольны тем, как США поддерживают Украину.

"По поводу статистики консул сказал, что записываемые, как правило, белые американцы. Ожидалось, что будут люди с украинскими корнями. Нет, это люди, у которых нет отношения к Украине", – сказала Шевченко.

В ответ на вопрос журналистки о том, не страшно ли ехать в Украину, американцы отмечали: "Да нам страшно, но мы поедем, потому что мы не можем на это больше смотреть".

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