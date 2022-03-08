Про це в ефірі 24 каналу розповіла журналістка "Голосу Америки" Христина Шевченко. Їй вдалося поспілкуватися з мешканцями Сан-Франциско, які готові боротися проти Росії разом з українцями.

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Журналістка розповіла, що зустріла 5 американських добровольців, які хочуть поїхати в Україну. Серед них – люди, які не мають військового досвіду, але готові працювати в медичних батальйонах і допомагати, як тільки можуть.

Я спілкувалась із консулом, він сказав, що щонайменше 1700 заявок американців, які хочуть воювати на стороні українців. Вони йдуть в консульство, залишають повідомлення, телефонують,

– розповіла Христина Шевченко.

У США не зовсім задоволені діями своєї влади

У відповідь на питання про те, чому саме вони хочуть допомагати українцям, американці сказали: "Нам не байдуже". За інформацією журналістки, відповідні люди не задоволені тим, як США підтримують Україну.

"З приводу статистики консул сказав, що ті, хто записується, як правило, білі американці. Очікувалось, що будуть люди з українським корінням. Ні, це люди, у яких нема відношення до України", – сказала Шевченко.

У відповідь на запитання журналістки про те, чи не страшно їхати в Україну, американці зазначали: "Так, нам страшно, але ми поїдемо, тому що ми не можемо на це більше дивитися".



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