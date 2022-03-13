"Страшно не то, что нас убивают, а что кидают на бабки": циничный разговор оккупантов

Цинизм оккупантов не знает границ. Так, СБУ удалось перехватить разговор одного из российских военных со своей бывшей женой.

В нем он жалуется, что им задерживают деньги за боевые действия. Более того, он добавляет, что без выплаты возвращаться не собирается. Ладно, вернется в пакете.

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Оккупанта пугают не смерти, а отсутствие выплаты боевых денег

Сотрудникам СБУ удалось перехватить разговор одного из бойцов со своей бывшей супругой. В начале аудио Надежда, так ее зовут, рассказывает о том, что у них завтра хоронят 22-летнего парня. На что получает очень циничный ответ.

Да, б***ь, все это не страшно. Страшно, что нас здесь кажется бросают на деньги. Понимаешь?

– подчеркивает он.

Затем в разговоре он начинает жаловаться на то, что деньги все же выплатят, но уже в следующем месяце.

П***расы, боевые "скосили". Сказали, боевые в следующем месяце. А это 2000 долларов, извини меня. По нынешнему курсу – это ***ть какие деньги,

– добавил урод.

Оккупант отметил, что ребята, с которыми он приехал воевать, убегают без денег. А он "без денег у***вать" не хочет.

Слушайте полный разговор оккупанта со своей бывшей женой:​

В СБУ подчеркнули, что могут обеспечить бесплатную отправку тем оккупантам, которым важнее деньги. Правда, вернутся домой они не на своих двоих, а в мешках для трупов.

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