Страшное ДТП с маршруткой в Черниговской области: умер еще один пассажир

В Черниговской области 7 декабря грузовик столкнулся с маршруткой. Сначала сообщали о 10 жертвах, но впоследствии скончался еще один пассажир автобуса.

Таким образом, число погибших достигло 11. Еще 8 человек пострадали. Они все ехали в маршрутке. Водитель грузовика выжил.

Важно В результате ДТП с маршруткой на Черниговщине погибли по меньшей мере 10 человек

Что известно о ДТП

Авария произошла около 07:55 возле села Брусилов. На автодороге Н-27 Чернигов – Гремяч грузовик влетел в маршрутку, ехавшую по марштруту "Чернигов – Сосница".

Окончательные причины аварии выясняются. На месте происшествия работают следователи, криминалистическая лаборатория, патрульные, спасатели и медики.

Чтобы достать людей из разбитой маршрутки, привлекли 10 спасателей и 3 единицы техники.

ДТП с маршруткой в ​​Днепре

На Новом мосту в Днепре вечером 16 ноября перевернулась маршрутка. В момент аварии в салоне находились пассажиры. Люди, которые проезжали мимо, остановились и стали доставать пассажиров через лобовое стекло, двери.

Один мужчина пострадал, но от госпитализации отказался.

Текст поста ГСЧС:

Черниговская область: спсатели оказывают помощь на месте столкновения грузовика с маршрутным микроавтобусом (обновлено)

7 декабря, около 7:55, вблизи села Брусилов, Черниговского района, на автодороге Н-27 Чернигов – Гремяч, произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов – Сосница".

По состоянию на 9:30 в результате ДТП ранее погибли 11 человек и 8 человек травмированы.

Для деблокации от ГСЧС привлечены 10 человек и 3 единицы техники.