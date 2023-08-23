В страшное ДТП попала волонтер Екатерина Чижик: ее муж Михаил погиб на месте

Волонтер из Днепра Екатерина Чижик и ее муж Михаил попали в жуткую аварию. Инцидент произошел 21 августа.

Как сообщила дочь супругов Дарья, ее родители ехали к родственникам в Кривой Рог. Отчим, которого девушка много лет называет папой, скончался на месте. Мать попала в тяжелое состояние в реанимацию неместной больницы.

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Состояние Екатерины – стабильное

По словам Дарьи, после перенесенных операций ее мать пришла в себя. Сейчас ее состояние – стабильное. Врачи пытаются внушать надежду.

Прощание с Михаилом состоится 24 августа в его родном Кривом Роге. По соображениям безопасности, время и место семья сообщает друзьям и знакомым в личных сообщениях.

"Мое сердце разбилось вдребезги"

Поддержать родителей Михаила Чижика можно на карточку его мамы: 4149499140595719 Козлова Галина Павловна. Банка дочери Дарьи – https://send.monobank.ua/jar/6T3fgj78gf.

Дарья вспоминает, хотя ее родители и ехали в Кривой Рог, но потом намеревались поехать домой в Днепр. Там семья планировала собрать вещи дочери в университет во Львове. По словам девушки, этот этап ее жизни должен стать новым, однако таким станет по другим причинам.

Мое сердце разбилось вдребезги. Оно все еще продолжает это делать ежесекундно,

– говорит Дарья.

Она добавляет, что любовь ее родителей могла бы победить все, кроме времени, которого у них было мало.

Также девушка поблагодарила всех за понимание и поддержку.

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Екатерина Чижик вместе с мужем Михаилом и дочерью Дарьей / Фото из Facebook Дарьи Чижик