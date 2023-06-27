Решение вынес судья Кировского райсуда города Кропивницкий Алексей Галаган. Установлено, что водитель на момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения.

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Суд поместил водителя-правоохранителя под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Отмечают, что Drager показал содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе 1,29 промилле.

Внимание! Правоохранителю сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, которое повлекло гибель нескольких человек (часть 4 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины).

Мужчина признал свою вину

Суспильное пишет, что Николай Нерадько в зале суда признал свою вину и сказал, что за всю жизнь готов финансово поддерживать семьи погибших. Обжаловать решение суда относительно меры пресечения на время досудебного следствия не будет.

Отмечают, что подозреваемый отказался отвечать на вопросы журналистов, почему он сел пьяным за руль. А также попросил не фотографировать его.

Мужчина сказал, с девушками познакомился в день аварии. В полиции работает с 2014 года.

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