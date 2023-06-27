Рішення виніс суддя Кіровського райсуду міста Кропивницький Олексій Галаган. Встановлено, що водій на момент аварії був у стані алкогольного сп'яніння.

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Суд помістив водія-правоохоронця під варту на 60 діб без права внесення застави.

Зазначають, що Drager показав вміст алкоголю у видихуваному повітрі 1,29 проміле.

Увага! Правоохоронцю повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб (частина 4 статті 286-1 Кримінального кодексу України).

Чоловік визнав свою вину

Суспільне пише, що Микола Нерадько у залі суду визнав свою вину та сказав, що упродовж всього життя готовий фінансово підтримувати родини загиблих. Оскаржувати рішення суду стосовно запобіжного заходу на час досудового слідства не буде.

Зазначають, що підозрюваний відмовився відповідати на запитання журналістів, чому він сів за кермо п'яним. А також попросив не фотографувати його.

Чоловік сказав, що з дівчатами познайомився у день аварії. У поліції працює з 2014 року.

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